Президент РФ Владимир Путин не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины.
Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского, которое приводит The New York Times.
Глава государства пояснил, что риск применения Путиным ядерного оружия не является его величайшим страхом, и что это не должно быть величайшим страхом западных стран.
«Я не думаю, что он будет использовать ядерное оружие. Это мое мнение», — заявил Зеленский.
В то же время представители западных демократий должны быть больше озабочены экспансионистскими военными амбициями Путина. По его словам, если военным РФ удастся завоевать часть Украины, следующими могут быть другие соседние страны.
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