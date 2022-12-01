Президент РФ Владимир Путин не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского, которое приводит The New York Times.

Глава государства пояснил, что риск применения Путиным ядерного оружия не является его величайшим страхом, и что это не должно быть величайшим страхом западных стран.

«Я не думаю, что он будет использовать ядерное оружие. Это мое мнение», — заявил Зеленский.

В то же время представители западных демократий должны быть больше озабочены экспансионистскими военными амбициями Путина. По его словам, если военным РФ удастся завоевать часть Украины, следующими могут быть другие соседние страны.