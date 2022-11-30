К сожалению, миротворческий контингент Российской Федерации по-прежнему пренебрегает нашими обращениями.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Еще раз напоминаем о недопустимости упоминания названий населенных пунктов на территории Азербайджана под вымышленными армянскими топонимами, в том числе использования выражения «территория Нагорного Карабаха».

Вновь призываем миротворческий контингент Российской Федерации не использовать в официальных сообщениях указанные неверные формулировки.

Еще раз настоятельно сообщаем, что территория, упоминаемая в официальном сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 30.11.2022 года, опубликованном на официальной интернет-странице Министерства обороны Российской Федерации, как «территория Нагорного Карабаха», является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, упоминаемых в сообщении как «Мардакерт» и «Мартуни» — Агдере и Ходжавенд соответственно.