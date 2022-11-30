Солдаты бригады «Гивати» Армии обороны Израиля подозреваются в том, что они плевали в сторону армянского архиепископа и других паломников во время процессии в начале этого месяца в Старом городе Иерусалима, сообщает Times of Israel со ссылкой на «Гаарец».

Согласно сообщению, двое солдат были задержаны полицией на месте, а в общей сложности трое были впоследствии допрошены ЦАХАЛом. Два солдата будут привлечены к дисциплинарной ответственности за «неуважительное поведение».

Церковные чиновники сообщили, что 7 ноября архиепископ Севан Гарибян, великий ключарь Армянского Апостольского Патриархата Иерусалима, вместе с другими высокопоставленными чиновниками возглавил процессию, в которой приняли участие паломники из-за рубежа, чтобы отметить Праздник Креста Господня.

Парад стартовал от храма Гроба Господня и, достигнув площади базара, прошел мимо нескольких солдат «Гивати», некоторые из которых плюнули в участников и в крест, который они несли.