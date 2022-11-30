Как сообщалось, фильм «Одда-Две сестры», содержащий антитурецкие элементы, не будет показан в Баку.

В посольстве Германии заявили, что решили не показывать фильм во избежание недоразумений.

Однако сегодня представители общественности собрались перед кинотеатром «Landmark», где первоначально планировалось показать фильм, и выразили резкое несогласие с инициативой показа антитурецкого фильма, пишет АПА.

Участники акции осудили намерение инициаторов и выразили поддержку братской Турции, скандируя «Турция – это Азербайджан!», «Да здравствует Азербайджан-Турция!», «Долой РКК!», «Долой террористов!», «Стоп террору!» и другие лозунги.