Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил обеспокоенность тем, что идея о возможности ядерной войны со временем становится все более приемлемой в обществе.

«Я обеспокоен тем, что тема ядерной войны со временем становится все более приемлемой среди общественности. Это одно из опасных последствий того, как новые поколения людей, которые не заставали войн и сопутствующих тягот, воспринимают эту угрозу расслаблено, словно компьютерную игру. И это опасно, неприемлемо с нашей точки зрения», — сказал он в среду в эфире телеканала RT.

По словам дипломата, Россия продолжает придерживаться своей ядерной доктрины и принципа, согласно которому ядерная война не должна быть развязана. «Россия продолжает придерживаться формулировок нашей доктрины касаемо применения ядерного оружия, <…> основополагающих документов, касающихся оборонной политики нашей страны. Также мы привержены формуле, выведенной десятилетия назад о том, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть развязана», — заключил он.