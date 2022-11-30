Легендарный бразильский футболист Пеле был внепланово госпитализирован в одну из клиник города Сан-Паулу после того, как по всему телу у него начали наблюдаться отёки. Об этом пишет ESPN Brasil.

Врачи диагностировали у него общий отёк и сердечную недостаточность. Кроме того, по словам медиков, проведённая в последние месяцы химиотерапия не дала никакого результата, а у самого Пеле наблюдается спутанность сознания и осложнения из-за онкологии. Сейчас врачи и близкие «Короля футбола» ожидают результатов анализов.