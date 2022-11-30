Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что самым большим стратегическим просчётом западных стран стало желание нанести России «стратегическое поражение» в Украине. По его словам, Россия никогда не будет побеждена.

Он отметил, что развитие ситуации в Украине вызывает обеспокоенность, потому что США и их союзники решили оказывать более широкую поддержку Киеву, чтобы нанести России «стратегическое поражение».

По словам Рябкова, это самый большой стратегический просчёт западных правительств и элит.

«Россия никогда не будет побеждена. Россия будет продолжать свой курс, и все цели «специальной военной операции» будут достигнуты», — приводит RT его слова.