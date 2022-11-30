30 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в мероприятии «Новые реалии в регионе: перспективы архитектуры безопасности и устойчивого мира на Южном Кавказе» в рамках I Европейской конференции по азербайджановедению в Варшаве, столице Польши. Об этом сообщает МИД Азербайджана

Министр Джейхун Байрамов выступил на мероприятии.

В ходе своего выступления министр Джейхун Байрамов дал подробную информацию о внешнеполитических приоритетах Азербайджана и усилиях по обеспечению мира и спокойствия в регионе с учетом новых реалий, возникших в регионе после Отечественной войны. В то же время министр проинформировал участников о предложениях по мирной повестке дня с Арменией, позиции и подходе Азербайджана в ведущихся переговорах.

Было доведено до сведения, что проводимые Азербайджаном в регионе восстановительные и строительные работы, деятельность в направлении открытия коммуникаций имеют важное значение для благосостояния всего региона. Кроме того, несмотря на усилия и предложения Азербайджана по продвижению мирной повестки дня, невыполнение Арменией своих обязательств, вытекающих из Трехстороннего заявления 2020 года и других договоренностей между лидерами Азербайджана и Армении, препятствует процессу нормализации и установлению прочного мира в регионе. Было обращено внимание на сохраняющиеся минные угрозы в регионе и провокации, осуществляемые Арменией в этом направлении.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о возрастающем значении энергетической безопасности на фоне последних событий в регионе и мире, а также подчеркнул важность расширения многостороннего сотрудничества в направлении обеспечения энергетической безопасности. Было отмечено, что Азербайджан придает большое значение развитию сотрудничества в этой сфере, в этой связи значение Меморандума о взаимопонимании, подписанного с Европейским союзом в июле этого года было подчеркнуто.

Министр Джейхун Байрамов обратил внимание на то, что в Азербайджане реализован ряд успешных проектов в направлении укрепления связей по Среднему коридору Восток-Запад, проведены работы в направлении восстановления транспортных и коммуникационных путей после Отечественной войны. Он сказал, что для Армении важно выполнить свои обязательства в рамках пункта 9 Трехсторонней декларации, подписанной 10 ноября 2020 года, и что открытие всех видов транспорта и коммуникаций в регионе станет важным вкладом в развитие.

Позже министр Джейхун Байрамов ответил на многочисленные вопросы участников.