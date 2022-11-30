Предварительным условием рассмотрения вопроса членства Украины в НАТО является ее победа над РФ, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Что бы вы не думали о том, когда Украина может стать членом (Альянса), предварительным условием для того, чтобы этот вопрос вообще был на столе, является, чтобы Украина победила. И мы помогаем, чтобы это случилось в этот момент. Союзники во время встречи четко дали понять, что они готовы сохранять поддержку передовым военным оборудованием, боеприпасами, топливом, всем, что необходимо украинцам для самообороны. Это непосредственное, наиболее важное задание для союзников», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте в среду.

Генсек НАТО подчеркнул, что для победы Украины союзники должны мобилизоваться насколько возможно, когда речь идет о военной, экономической, финансовой, гуманитарной поддержке Украины.

«Именно это мы и делаем. Если Украина не одержит победу как независимое, суверенное государство, тогда, конечно, вопрос членства совсем не будет на столе, потому что у нас не будет больше кандидата на членство в лице Украине», — указал Столтенберг.

Он отметил, что сейчас важно двигаться шаг за шагом, и наиболее важным и срочным шагом является обеспечение победы Украины.

«Мы должны развивать более близкое партнерство – и политическое, и практическое – с Украиной. Это усилит их институции, поможет им перейти от советских стандартов оборудования к доктринам современного оборудования НАТО. Это хорошо для Украины, для усиления взаимной совместимости. Но это также поможет Украине приблизиться к членству», — уверен Столтенберг.