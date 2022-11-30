Взрыв возле посольства Украины в Мадриде. Reuters пишет, что пострадал один из сотрудников.
Предварительно, он открыл конверт, в котором находилась взрывчатка.
На месте работает полиция и сапёры, пострадавший госпитализирован.
Взрыв возле посольства Украины в Мадриде. Reuters пишет, что пострадал один из сотрудников.
Предварительно, он открыл конверт, в котором находилась взрывчатка.
На месте работает полиция и сапёры, пострадавший госпитализирован.
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