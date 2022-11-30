За вклад, внесенный в развитие связей в международной плоскости Азербайджана Вайра Вике-Фрейберга награждена «Почетным дипломом Президента Азербайджана».
Распоряжение о награждении подписано президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
За вклад, внесенный в развитие связей в международной плоскости Азербайджана Вайра Вике-Фрейберга награждена «Почетным дипломом Президента Азербайджана».
Распоряжение о награждении подписано президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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