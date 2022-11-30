Турция отмечает более решительный настрой Швеции и Финляндии в вопросе вступления в НАТО, но ожидает от них более конкретных шагов по выполнению меморандума о членстве в альянсе.

Об этом сообщил журналистам глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по итогам участия во встрече в Бухаресте министров иностранных дел стран НАТО.

«Мы обсудили ситуацию с коллегами, выразили свои ожидания, касающиеся экстрадиции террористов, пока нет желаемых результатов. Ожидаем более конкретных действий в этом вопросе», — сказал Чавушоглу.