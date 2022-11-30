К сожалению, мы уже не обсуждаем повестку, а обсуждаем формат встречи, сказал Minval.az политолог Фархад Мамедов, комментируя ожидаемое подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

«Сперва согласовывается формат встречи, а потом повестка и казалось, что формат уже определен – это трехсторонний формат, но французская инициатива участия в Праге используется армянской стороной, чтобы закрепить его. К сожалению, мы подошли к той черте, в которой не можем согласовать формат встречи, не говоря уже о повестке. Поэтому, это можно считать очередной уловкой армянской стороны, такой как отказ от предоставления координатов автомагистрали в Нахчываном. Это делается специально, чтобы уклониться от открытия Зангезурского коридора», — сказал политолог.

По его словам, Азербайджан уже убедился в том, что армянская сторона пытается саботировать любой переговорный процесс, там, где речь идет о признании территориальной целостности.

«Все заявления армянской стороны о том, что она признают территориальную целостность Азербайджана и готова ее признать, ничего не стоят – это пустые слова. Дипломатическая активность связана с тем, что сейчас основные игроки Россия, США и Франция понимают, что при отсутствии процесса переговоров шанс начала военных действий велик. И поэтому, чтобы предпринять какие-то превентивные шаги, предпринимается такая деятельность», — считает политолог.

Аналитик также считает, что мы должны понимать, что существуют альтернативные конкурирующие форматы и каждая из сторон пытается в этих условиях занять место основного посредника, но повестка от этого не меняется.

«Вот, в чем главная проблема. Не меняется позиция Армении, не меняется позиция Азербайджана, соответственно не меняется повестка переговоров. Если переговорный процесс по вине армянской стороны заходит в тупик, то нужно менять условия, чтобы снять вопросы, в которых от Армении что-либо зависит. Если Армения говорит еще о Карабахе, нужно отсекать ресурсную поддержку, которую Ереван оказывает армянам Карабаха», — добавил он.

Что касается международного сообщества, то по словам эксперта, оно ярко реагирует на процессы, развивающиеся вокруг армяно-азербайджанской границы.

«В Карабахе эта реакция классифицируется как этническая чистка, однако если встанет вопрос установления КПП в Лачинском коридоре, а также вопрос обеспечения местного населения топливом и электроэнергией, значит Азербайджан берет решение этого вопроса на себя», — сказал он.

Говоря о мирном договоре, он сказал, что шансы на подписание такого документа сейчас невелики.

«Когда Азербайджан завершил строительство лачинской дороги и предложил использовать ее, армяне отказались. Тогда Азербайджан провел операцию «Возмездие» и дорога в течении двух недель была сдана в эксплуатацию. То есть у Азербайджана есть опыт достижения мирной повестки посредством применения силы. Я думаю, что до Нового года возможна какая-то эскалация. Вопрос с Лачинским КПП будет решен, чтобы Армения не могла никак повлиять на ситуацию в самом Карабахе», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев