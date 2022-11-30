Мужчина облился бензином и сжег себя. Об этом Minval.az cообщили в правоохранительных органах.

Происшествие имело место в Насиминском районе Баку, в 21:00, на улице Н.Меликова, перед зданием № 8. Житель Столицы Абульфат Рзаев (1963 г.р.) устроил акт самосожжения. По предварительным данным, причиной такого отчаяния стало наличие у Рзаева денежного долга. Пострадавший был доставлен в городскую клиническую больницу № 5, состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

По факту ведется расследование сотрудниками 20-го отделения полиции Насиминского района.

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