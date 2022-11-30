Немного странно читать, когда у нас ошибочно, с подачи наших противников и некоторых популистов используется словосочетание «закрыть Лачинский коридор». Уверен, что наша цель закрыть любую возможность для проникновения на территорию нашей страны оружия, лиц занимающихся антиконституционной деятельностью и пропагандой, контрабандой, незаконным оборотом наркотиков и т.д. А деятельность, не противоречащая нашим законам, включая гуманитарные контакты, может и должна беспрепятственно продолжаться. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров.

По его словам, для обеспечения такого режима достаточно установление в дополнение к постам СПМ (силы по поддержанию мира — ред.) поста службы пограничной охраны, таможенной службы и фитоветеренарного контроля в соответствии с действующим законодательством. Это позволит разделить функции, когда государственные структуры Азербайджана будут обеспечивать требование закона о границе, а российские миротворцы продолжат обеспечение безопасности в соответствии с положениями Заявления от 10 ноября 2020 года.

«Такой подход обеспечит бесконфликтную трансформацию ситуации в решении этой проблемы, лишив наших противников аргументов в контрпропаганде. Было бы целесообразно, для предотвращения провокаций обеспечить постоянную онлайн-трансляцию деятельности наших постов», — написал он.