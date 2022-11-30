Российский политолог Сергей Марков высказал предположение, согласно которому министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея могли отравить и за этим стоят польские спецслужбы. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного эксперта.

Марков отметил, что внезапная кончина 64-летнего дипломата «создала подозрения в убийстве».

«Главная конспирологическая версия, что Макей был отравлен спецслужбами Польши во время недавнего визита Макея в Ватикан. Зачем поляки отравили Макея? Потому что он отказался выполнять их какое-то задание против Лукашенко», — говорится в посте Маркова.