Согласно данным Турецкого института статистики (Turkstat), ввоз в Турцию российского минерального топлива, такого как уголь, нефть и нефтепродукты, природный газ, в октябре 2022 года составил $3,71 млрд. Это на четверть ниже, чем в сентябре.

В целом импорт в Турцию товаров из России в октябре составил чуть менее $5 млрд, а за январь — октябрь — почти $50 млрд.

При этом в годовом выражении поставки угля и углеводородов из РФ в октябре увеличились в 2,9 раза (годом ранее было $1,28 млрд).