Задержан мужчина, укравший деньги из платежных терминалов, установленных в 25 магазинах Азербайджана.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Факты кражи были зафиксированы с помощью камер видеонаблюдения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан и передан следствию ранее судимого Газанфара Бабаева.

В ходе расследования было выявлено, что Бабаев крал деньги из платежных терминалов в магазинах в Баку, Сумгайыте, Товузском и Исмаиллинском районах.

Подозреваемый обвиняется в краже из терминалов, установленных в 12 магазинах столицы. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, продолжаются следственные мероприятия.