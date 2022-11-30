Генеральный секретарь катарского Верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира — 2022 Хасан аль‑Тавади рассказал, что число погибших рабочих‑мигрантов, задействованных при строительстве объектов составляет от 400 до 500 человек, передает «Газета.ру».

«По оценкам, смертей около 400. Между 400 и 500. Точной цифры у меня нет. Одна смерть — это уже слишком много.

С каждым годом стандарты здоровья и безопасности на объектах улучшаются, по крайней мере на наших объектах, объектах чемпионата мира, за которые мы несем ответственность», — сказал аль‑Тавади в интервью журналисту Пирсу Моргану.