Сборная США одержала победу над национальной командой Ирана в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022.

Встреча группы B проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Грегга Берхалтера, пишет RT.

В составе США единственный мяч забил Кристиан Пулишич (38-я минута).

Таким образом, сборная США с пятью очками заняла второе место в турнирной таблице и вышла в плей-офф. Иран с тремя очками расположился на третьей строчке и покинул чемпионат мира.