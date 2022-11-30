Венгерский премьер Виктор Орбан ведет свою игру с Евросоюзом. И иногда в ней он использует Украину как заложницу.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулебу в интервью Politico.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан играет в собственную игру с Европейским Союзом — и иногда использует Украину как заложницу этих отношений», — отметил Кулеба.

В свою очередь министр обратился к гражданам Венгрии: «Что бы вы ни читали в ваших официальных СМИ, у украинцев нет никакой враждебности к венграм».

«Мы были друзьями, мы являемся друзьями и будем друзьями. Но нам нужно выиграть эту войну, и Украина выигрывает в интересах Венгрии», — заявил Кулеба.