Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность признания частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в качестве иностранной террористической организации. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По их данным, окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

Присваивая той или иной организации статус террористической структуры, США наделяют себя правом осуществлять уголовное преследование входящих в нее лиц и следить за ее международными активами по всему миру.