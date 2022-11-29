29 ноября президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с председателем Государственного концерна «Туркменгаз» Батыром Амановым и председателем Государственного концерна «Туркменнебит» Гуванчем Агаджановым.

Стороны отметили, что отношения взаимного сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном в различных областях, в том числе в энергетической сфере, успешно развиваются.

Участники переговоров выразили удовлетворение эффективным сотрудничеством между ГНКАР и государственными концернами «Туркмангаз» и «Туркменнебит», а также отмечено, что операции между сторонами успешно осуществляются в сферах переработки сырой нефти, торговли, транспорта и других сферах.

Также были обсуждены существующие и перспективные возможности, состоялся обмен мнениями по различным вопросам совместного сотрудничества.