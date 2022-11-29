Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинской певицей и автором песен, победительницей конкурса «Евровидение» 2016 года Джамалой, которая отправляется в Соединенные Штаты Америки, где примет участие в культурных мероприятиях и встретится с американскими высокопоставленными лицами.

Джамала рассказала главе государства о запланированных мероприятиях и выразила убеждение, что культурный фронт очень важен в нынешней борьбе Украины за свою свободу и независимость.

Президент поддержал певицу и отметил, что сигналы от известных деятелей культуры и искусства точно влияют.

«Твой голос слышен повсюду. И это отличная возможность еще раз напомнить всем, что в Украине идет война», – сказал он, обращаясь к Джамале, которая является обладательницей «Награды за выдающееся лидерство артиста» 2022 года от Атлантического совета США.

Владимир Зеленский акцентировал, что сегодня наиболее актуальной проблемой являются российские удары по объектам энергетической инфраструктуры и угроза блекаута, и весь мир должен знать об этой проблеме. В этой связи есть соответствующие потребности для обеспечения нормальных условий жизни для гражданского населения.

С этим же вызовом напрямую связан вопрос защиты украинского неба от ракет и дронов. Для этого нужно усиливать противовоздушную оборону Украины.

«Нам важно пройти эту зиму. Мы можем победить и побеждаем. США являются лидером в поддержке Украины, и без их помощи, в которой мы и дальше нуждаемся, нам было бы очень сложно», – рассказал Глава государства.

Президент также подчеркнул важность вопроса политических заключенных, среди которых немало жителей родного для Джамалы Крыма, в частности крымских татар.

«Мы неоднократно передавали списки и Соединенным Штатам, и Турции, и другим. Очень важно, когда лидеры и высокопоставленные лица таких государств передают информацию и ускоряют этот процесс. Мы занимаемся обменами, но пока, к сожалению, самая большая сложность с политическими заключенными. Надо их возвращать», – сказал Владимир Зеленский.

Джамала отметила, что у каждого артиста есть своя история, и ее собственная начинается в украинском Крыму, в доме, который у нее отобрали.

«И именно поэтому, где бы я ни была, первоочередной задачей для меня является напомнить о том, что в мой дом пришли чужаки убивать и калечить жизнь, уничтожать и переписывать мою культуру. Так было в 1944-м, а потом в 2014-м, и вот снова. Теперь все в Украине понимают, что это может произойти с любым, если зло не остановить и не заставить отвечать за преступления», – подчеркнула певица.

