Вызывает сожаление пренебрежительное отношение миротворческого контингента Российской Федерации к нашим обращениям. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Еще раз заявляем о недопустимости упоминания названий населенных пунктов на территории Азербайджана под вымышленными армянскими топонимами, в том числе использования выражения «территория Нагорного Карабаха».

Призываем миротворческий контингент Российской Федерации не использовать в официальных сообщениях указанные неверные выражения, надеемся, что наш призыв будет принят к сведению. Кроме того, мы требуем правильного указания названия нашей страны на опубликованной ими карте.

Считаем своим долгом еще раз напомнить о том, что территория, упоминаемая в официальном сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 29.11.2022 года, опубликованном на официальной интернет-странице Министерства обороны Российской Федерации, как «территория Нагорного Карабаха», является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, указанных как «Мардакерт» и «Мартуни», — Агдере и Ходжавенд соответственно.

Содержащаяся в указанном сообщении миротворческого контингента информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в Шушинском направлении, в результате чего получили ранения два человека, совершенно безосновательна и не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию.