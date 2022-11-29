В последнее время армянские политики и аналитики взяли моду озвучивать воображаемые «красные линии», пресечение которых недопустимо. Подобные заявления из уст премьер-министра Пашиняна или главы МИД Мирзояна, еще можно интерпретировать как обозначение позиции, отступление за которые они позволить себе не могут.

Об этом в соцсети Facebook написал азербайджанский политолог Расим Мусабеков.

«То есть, оказавшись в ситуации, когда не будут в силах ее удержать, эти руководители скорей подадут в отставку, чем согласятся отступить. Хотя понятие «красная линия», было введено в политическую лексику не малыми государствами, а великими державами, обладающими большой военной, экономической силой и способные пресечь покушение на собственные жизненные интересы. Спрашивается, в состоянии ли Армения чертить какие-то «красные линии», причем на территории Азербайджанского Карабаха, тогда как ее собственные границы охраняет ФСБ, а безопасность обеспечивается присутствием российской 102 военной базы? Однозначно нет. Недееспособность Армении проявляется в постоянном взывании к Москве, Парижу, к ОДКБ и др. с просьбой о поддержке и защиты», — отметил Мусабеков.

«Приходит на память старая русская пословица: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней». Однако дурной пример заразительный и о «красных линиях» начали болтать такие карикатурные персонажи, как именующий себя госминистром «арцаха», а в действительности финансовый махинатор и барыга Рубен Варданян или же фронтмен одной из виртуальных армянских партии, некто Аркадий Гукасян. Возникает вопрос, что курят эти люди? Полагаю, что их разглагольствования о «красных линиях», следует воспринимать как фигуру речи, как желание мудреными выражениями придать вес своим словам, которые в отсутствии реальной силы и возможностей всего лишь краснобайство, в духе бла…бла…бла», — резюмировал политолог.