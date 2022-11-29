При поддержке азербайджанской диаспоры в Израиле группа журналистов, работающих в испаноязычных средствах массовой информации в зарубежных странах, посетила Азербайджан.

В рамках поездки иностранные журналисты провели встречу с помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, председателем Государственного комитета по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым, министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым, заместителем министра иностранных дел Фаризом Рзаевым, председателем Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшаном Рзаевым, председателем Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубаризом Гурбанлы. Им было рассказано об истории армяно-азербайджанского конфликта, карабахских реалиях, преступлениях, совершенных Арменией в период 30-летней оккупации, уничтожении религиозно-культурных памятников, ракетных атаках, предпринятых в период 44-дневной Отечественной войны на населенные пункты, расположенные вдали от линии фронта.

29 ноября иностранные журналисты совершили поездку в освобожденные от оккупации Джебраильский и Зангиланский районы. Журналисты, ставшие свидетелями разрушений и актов вандализма, варварски учиненных Арменией на территории двух районов, провели фото- и видеосъемки, побывали на Худаферинском мосту и в зангиланском селе Агалы. Oни получили информацию о разминировании в поствоенный период, проводимой крупномасштабной работе по восстановлении и реконструкции, переселении граждан в село Агалы, заново отстроенное на основе концепции “умное село”.

В состав группы вошли сотрудники журнала «El Español», газет «La Vanguardia» (Барсеплона) и «La Razón» (Мадрид), медиа-структур «SIC», «Mediaset España», «La Vanguardia», «Haaretz», а также журналов «The Jerusalem Post Magazine» и «The Berlin Quarterly».