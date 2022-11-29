22.26 В поселке Бузовна скончался человек, получивший ранения во время налета грабителей.

Несмотря на все усилия врачей врачей, Рахиль Мурадов, 1971 года рождения, скончался.

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22.22 29 ноября около 20:00 часов в полицию поселка Бузовны Хазарского района столицы поступила информация об убийстве Эльбруса Мурадова, 1939 года рождения, ранении его жены Шахиры Мурадовой, 1945 года рождения, сына Рахиля Мурадова, 1971 года рождения и внука Эльбруса Агаларова, 1997 года рождения.

Согласно информации пресс-службы МВД, пострадавшие были доставлены в больницу.

Проводятся следственные мероприятия.