В матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу команда Нидерландов оказалась сильнее катарских футболистов (2:0) и вышла в 1/8 финала. Мячи забили Коди Гакпо (26-я минута) и Френки де Йонг (49), пишет ТАСС.

Гакпо стал первым нидерландским футболистом, забившим гол в каждом из трех матчей группового этапа чемпионата мира. В списке лучших бомбардиров турнира он догнал эквадорца Эннера Валенсию и француза Килиана Мбаппе (по три мяча).

Сборная Нидерландов с 7 очками заняла первое место в группе А.