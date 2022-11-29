С начала года в Армению прибыло более 300 тыс. граждан из России, Украины Беларуси и других стран. Об этом на встрече с журналистами 29 ноября заявил экономист Татул Манасерян.

По его оценке, это 10% от общей численности населения Армении. Это не может не повлиять и не обеспечить двузначный рост и не влиять на рост налоговых доходов.

«Способны ли мы в таких условиях снизить уровень бедности? К концу года уровень бедности достигнет 42%. Это ужасает. Люди спят на голой земле. Каждый второй в Армении – бедный», – подчеркнул Манасерян.