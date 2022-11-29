Вооруженные силы Украины уничтожили позиции зенитно-ракетного комплекса российских войск. В то же время враг продолжает вести наступательные действия под Бахмутом и Авдеевкой.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Российские войска продолжают вторжение против украинского государства, не прекращают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры. Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны Украины, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций, в отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия.

Продолжается перемещение личного состава и военной техники противника для комплектования пострадавших подразделений, а также формирования новых частей и подразделений. За сутки противник нанес ракетный удар по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка Харьковской области, совершил 26 авиационных ударов и 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций украинских войск.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Республика Беларусь продолжает поддерживать вторжение Российской Федерации против Украины, предоставляет свою территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения противника ведут демонстрационные и провокационные действия на российско-украинской границе. Враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Янжуловка, Николаевка, Галагановка Черниговской области и Свободная Слобода Сумской области.

На Слобожанском направлении , в приграничных районах Белгородской области, противник продолжает удерживать группировку своих войск. Совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Амбарное Харьковской области. В районах населенных пунктов Зеленое и Бударко противник применил ударные беспилотные летательные аппараты.

В Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Орлянское, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Песчаное Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка, Невское Луганской области, а также Ямполевка, Торское, Озерное Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Спорное, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Соледар, Андреевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии разных типов позиций сил обороны Украины и районов населенных пунктов Угледар, Нескучное и Пречистовка Донецкой области.

В Запорожском направлении враг ведет оборонительные действия. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций Сил обороны Украины и районов населенных пунктов Новополье Донецкой области; Ольговское, Дорожнянка, Волшебное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области, а также Времеевка, Красное Херсонской области. В районе населенных пунктов Новополь и Времовка Донецкой области противник применил ударный БПЛА.

В Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону. Не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности, Херсон.

Подтверждено огневое поражение 27 ноября районов сосредоточения живой силы российских оккупантов в населенных пунктах Пологи, Токмак и Басань Запорожской области и Лутугино в Луганской области. Потери противника составили до 470 человек ранеными, уничтожены около 50 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов.

Авиация сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, позиции зенитно-ракетного комплекса российских войск.