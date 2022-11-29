Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Румынию провел трехстороннюю встречу с участием министров иностранных дел Финляндии и Швеции — Пеккой Хаависто и Тобиасом Бильстрёмом.

Глава МИД Турции находится в Бухаресте с целью участия в заседании министров иностранных дел стран-участниц НАТО.

Перед встречей глава турецкой дипломатии отметил, что Турция озвучила свои ожидания в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в ходе саммита НАТО, состоявшегося в июне в Мадриде.

«На трехсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Швеции и Финляндии мы оценили шаги, предпринятые в рамках Трехстороннего меморандума, а также сделали акцент на наши ожидания», — написал Чавушоглу в соцсетях.