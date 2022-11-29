Работы по эксгумации в массовых захоронениях, обнаруженных на освобожденных территориях, должны проводиться специалистами.

С данным заявлением выступила глава отдела по связям с общественностью Международного комитета Красного Креста (МККК) Илаха Гусейнова.

«Собрана информация о пропавших без вести, взяты биологические образцы. Все это играет важную роль в поиске пропавших без вести. Эксгумацию должны проводить специалисты», — отметила И.Гусейнова.

Илаха Гусейнова добавила, что обычная ошибка при эксгумации приводит к тому, что судьба человека навсегда остается загадкой.