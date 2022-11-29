Что касается того, на каком основании будет осуществляться процесс делимитации с Арменией, хотелось бы отметить, что вопреки утверждению министра иностранных дел Армении, в заявлениях, принятых по итогам как встречи в Праге, так и встречи в Сочи предусмотрено провести делимитацию, как это указано в уставе ООН и Алмаатинской декларации, на основании взаимного признания территориальной целостности и суверенитета.

С данным заявлением выступил глава управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде в ответ на утверждения, озвученные министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном 28 ноября 2022 года в интервью информагентству «Armenpress».

«В целом, ссылка на устав ООН и Алмаатинскую декларацию сделана в контексте указанных принципов и армянской стороне хорошо известно об отсутствии каких-то пунктов в этих встречах о том, на основании какой карты будет проводиться делимитация. А процесс делимитации должен осуществляться на основании анализа всех документов, представляющих юридическую важность», — говорится в комментарии.