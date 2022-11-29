29 ноября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с заходящимся с визитом в Азербайджане президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Согласно информации правительства Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Татарстаном в различных сферах, обсуждены перспективы двусторонних связей по направлениям, представляющим интерес.

Стороны отметили важность делового форума Азербайджан-Татарстан, проведенного в Баку в рамках визита Рустама Минниханова.

В ходе встречи была выражена уверенность в том, что между Азербайджаном и Татарстаном и в будущем будут созданы условия для дальнейшего укрепления взаимовыгодного азербайджано-российского партнерства.