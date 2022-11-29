80% лиц, пропавших без вести в ходе карабахского конфликта, являются военнослужащими.

Данное заявление озвучила глава отдела по связям с общественностью бакинского представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) Илаха Гусейнова.

Она отметила, что с начала конфликта между Азербайджаном и Арменией, то есть с 90-х годов прошлого столетия, пропавшими без вести считаются в общей сложности 4 500 человек.

«3800 из этих лиц были зарегистрированы в бакинском и бардинском офисах Международного комитета Красного Креста. 80% из них являются военнослужащими», — заявила И.Гусейнова.