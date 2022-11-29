Я был рад посетить Баку и поговорить с вами о посольстве Соединенных Штатов в Азербайджане. Потенциал Азербайджана заметен. Каждый раз, когда возвращаюсь сюда, я наблюдаю рост экономики и возможностей для всего региона Южного Кавказа. Об этом в видеообращении заявил находящийся с визитом в Азербайджане главный советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Филип Рикер.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен верит в возможности и потенциал Южного Кавказа для достижения мира.

«Осознавая важность географии, он попросил меня посетить этот регион. Сейчас я нахожусь в Баку, отсюда я поеду в Тбилиси и Ереван. В этом регионе встречаются география и история. Мы знаем, что мирный процесс непрост. Знаю, что конфликт был причиной больших трудностей и страданий обеих сторон на протяжении многих лет.

Но я верю, что надежда есть. Надежда на мирное будущее. Надеюсь, что импульс, достигнутый во время мирных переговоров, можно будет сохранить, и открыть новую страницу истории, чтобы гарантировать более светлое будущее», — подчеркнул он.

«Как отметил госсекретарь Блинкен, обе страны работают над обеспечением более процветающего и мирного будущего на Южном Кавказе. Соединенные Штаты поддерживают прямой диалог между Арменией и Азербайджаном и призывают сохранить достигнутый импульс и в новом году. Достигнут реальный прогресс, и мир обещает лучшее и светлое будущее. Я приветствую мужество и решимость, проявляемые для достижения мира», — добавил дипломат.