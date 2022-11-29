Силы обороны Израиля совместно с США проведут серию воздушных учений, имитирующих удары по Ирану, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

По данным издания, маневры были согласованы во время визита начальника ЦАХАЛа Авива Кохави в США на прошлой неделе.

Первые учения пройдут во вторник, 29 ноября, над Израилем и Средиземным морем. В них примут участие истребители и заправщики израильских ВВС и ВВС США, которые «отработают ряд сценариев перед лицом региональных угроз».