Представитель президента Турции Калын заявил о продолжении контактов с разведкой Сирии

Разведки Турции и Сирии продолжают сотрудничество. Об этом сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью турецкому телеканалу AHaber.

«С Сирией мы поддерживаем контакт на уровне разведывательных управлений, глава нашей разведки обсуждает координацию с сирийским коллегой в рамках наших потребностей», — сказал он.

Калын отметил, что разведки продолжают контактировать для минимизации угроз, исходящих от террористических группировок, с которыми Турция борется в Сирии. Он добавил, что в первую очередь это касается запрещенной в Турции организации РПК.