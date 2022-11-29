Между Министерствами иностранных дел Азербайджана и Индии проведены политические консультации.

Информацию об этом распространила пресс-служба МИД Индии.

Отмечено, что пятый раунд политических консультаций был проведен 28 ноября в Нью-Дели. Индийскую делегацию возглавлял секретарь МИД Индии Шри Санджай Верман, азербайджанскую – замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов. Обсуждения касались индийско-азербайджанских двусторонних отношений, а также политических, торгово-экономических, консульских, культурных, образовательных вопросов.

Был проведен обмен мнениями по региональным вопросам, сотрудничеству в рамках ООН и других структур.

«Две страны успешно развивают сотрудничество в различных сферах, в частности, в торговой сфере и энергетическом секторе. Двусторонняя торговля возросла в разы, и сегодня составляет порядка 1 млрд долларов США (январь-сентябрь 2022 года). Азербайджан важный поставщик сырой нефти в Индию. Компания «ONGC Videsh Limited» функционирует в секторе углеводородов Азербайджана. В Азербайджане проживает около 1400 индийцев. Азербайджан ежегодно привлекает многочисленных индийских туристов», — отметили в МИД Индии.