Для реализации Великого возращения государство освобождает предпринимателей от большинства налогов и пошлин. Если тем, кто вывозит свои деньги из страны, нужны дополнительные гарантии и неприкосновенность, пусть заявят об этом государству. Об этом сказал депутат Фазиль Мустафа во время выступления в Милли Меджлисе, сообщает Minval.az.

Он подчеркнyл, что на освобожденных землях потерь нет, вложенный капитал не пропадет: «Строительство одной частной школы или клиники также важно, как танки-пушки армии, потому что является экономическим продолжением войны».

«Сегодня арестовывают многомиллиардные состояния российских богачей, натравливают их против государства. Но политика Азербайджана не представляет угрозу нашим богатым соотечественникам. На реализацию государственной программы «Великое возвращение» тратятся миллиарды, но не с налогов народа. Сто лет назад армянские манташовы и тергукасяны вкладывали свои деньги в бакинские нефтяные промыслы. Потом национальная буржуазия предстала перед народом. Если сейчас Зейналабдин Тагиев и Муртуза Мухтаров были бы живы, они вложили бы все свое богатство в освобожденные земли. Но что поделать, если в Карабахе нет нефти. Конечно, не все в мире измеряется деньгами. Но так много «обездоленных», у которых нет родины, но есть миллионы. Поэтому нет нужды всем подряд воевать с армянами с оружием в руках. Наше государство само нейтрализует Варданяня, а азербайджанские миллионеры пусть заработают в Карабахе и, таким образом, мы удержим победу над врагом!», — сказал Фазиль Мустафа.