Представитель Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе (SHAPE), полковник Игор Табулов-Трута назвал превосходным прогресс, которого добились Вооруженные силы (ВС) Азербайджана.

«Я должен поздравить Вооруженные силы Азербайджана с превосходным прогрессом, когда различные компоненты успешно достигли полной боеспособности посредством нашей Концепции оперативного потенциала. Это большое достижение», — заявил Табулов-Трута.

Табулов-Трута посетил Азербайджан в составе делегации во главе с заместителем начальника Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе контр-адмиралом Гуннштейном Брусдалом для участия 20-25 ноября в «Днях НАТО».

«(…) Мы смогли воочию убедиться в профессионализме и самоотверженности, проявленных Вооруженными силами Азербайджана. Азербайджан был и остается сильным партнером НАТО, где вклад в миссии и операции НАТО, а также замещение ключевых штабных должностей, всегда значителен», — цитирует его «Интерфакс-Азербайджан».