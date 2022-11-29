Ракетный крейсер Chancellorsville Военно-морских сил (ВМС) США без разрешения китайского правительства вошел в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море близ островов Наньша. В этом американских военных обвинил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, сообщает Reuters.

«Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая. [Нарушение морских границ] является еще одним неопровержимым доказательством стремления США к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря», — говорится в сообщении Тянь Цзюньли. Он отметил, что силы НОАК смогли сопроводить крейсер за пределы китайских вод.

Представители 7-го флота ВМС США, в свою очередь, заявили, что переход крейсера Chancellorsville прошел в соответствии с нормами международного права.