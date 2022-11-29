28 ноября представители проживающей в Европе азербайджанской общины провели мирную акцию протеста возле Национальной ассамблеи Франции в ответ на обсуждение антиазербайджанской резолюции.

Участники акции отметили, что проект резолюции несправедлив и не отражает действительности, оценили печально известный документ как составную часть предвзятой кампании армянского лобби и их покровителей против Азербайджана. Отметив, что документ защищает только интересы армян, участники акции подчеркнули, что решительно осуждают и отвергают эту предвзятость.

Активисты диаспоры, представляющие азербайджанскую общину – проживающий во Франции юрист Заур Садыгбейли, координатор Координационного совета азербайджанцев Франции Мехрибан Овчуева, известный британский журналист и политолог доктор Нил Ватсон, французский юрист Миле бен Саид Басма, президент Азербайджанского Дома в Париже, генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Мирвари Фаталиева, руководитель Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Эльсевер Мамедов, координатор бельгийско-нидерландского Координационного совета азербайджанцев, председатель Союза азербайджанских женщин Европы «Ана Ватан» Майиса Агамирзоева, Председатель Ассоциации азербайджано-турецкой культуры в Нидерландах Ильхан Ашкин и другие призвали французских депутатов быть справедливыми, говорить «нет» терроризму, оставаться хотя бы нейтральными, не сеять семена раздора между народами, вести сбалансированные дебаты, если они не могут способствовать установлению мира в регионе.

В результате, обсуждение проекта резолюции, первоначально запланированное на понедельник в Национальной ассамблее, отложено на неопределенный срок.

В тексте резолюции содержится призыв к властям Франции и других стран Евросоюза «ввести эмбарго на газ и нефть, импортируемые из Азербайджана».

Заур Садыкбейли подчеркнул противоречие между содержанием внесенного в Национальное собрание проекта резолюции и основополагающими принципами международной дипломатии, отметив, что «все это никуда не ведет и делает Францию ​​бессильным посредником».