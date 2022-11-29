На днях президент Азербайджана осудил враждебную политику Ирана по отношению к Азербайджану. После этого посол Ирана в Азербайджане поставил фигуру железного кулака на флаг Ирана и поделился этой фотографией в соцсети». Об этом сказал депутат Гудрат Гасангулиев на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, cообщает Minval.az.

Он подчеркнул, что шаги, предпринятые в направлении государственного строительства в Азербайджане, делают необходимым для нас принятие новой Конституции: «Первым шагом должно стать изменение названия Азербайджана. Страна должна называться Северный Азербайджан. Также, как в определениях других разделенных народов присутствуют слова Север и Юг. Думаю, это будет стимулом и для южных азербайджанцев».