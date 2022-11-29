Майор одной из воинских частей Минобороны Армении арестован по факту совершения государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба Службы нацбезопасности Армении.

Отмечается, что мужчина был завербован сотрудниками иностранных спецслужб в июле 2021 года. Тогда же он подписал с ними соглашение о сотрудничестве.

Через некоторое время он был перенаправлен в другую воинскую часть, где на посту начальника службы того же подразделения продолжил сотрудничество с иностранными агентами.

С февраля по ноябрь 2022 года он через мобильные приложения передавал информацию, содержащую государственную и служебную тайны в ущерб суверенитету, территориальной целостности и безопасности страны.

Среди прочих сведений иностранным агентам были переданы документы под грифом «секретно», данные о направлении дислокации подразделений, их типов, численности личного состава на восточном и южном направлениях. Взамен мужчина получил $19 700.

В настоящее время он арестован, следственные мероприятия продолжаются.