29 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию Российской Федерации во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
29 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию Российской Федерации во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
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