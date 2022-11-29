В России в ближайшее время может появиться армянская «ЧВК» — об этом, как накануне уже рассказывал Minval, сообщила украинская военная разведка. По ее данным (а недооценивать информированность украинских спецслужб не стоит), в РФ назначен новый «смотрящий» за тюрьмами — криминальный авторитет из Горловки Армен Саркисян, известный так же как «Армен Горловский». Как считают в Киеве, он близок к семье экс-президента Украины Виктора Януковича, который сейчас находится в РФ. Более того, именно «Армен Горловский» был один из организаторов убийств на Майдане и объявлен за это в Украине в розыск.

Но самое примечательное, что «Армену Горловскому», по данным разведки, поставлена деликатная задача — создать новую «ЧВК», куда так же, как и в пригожинский «Вагнер», «личный состав» будут набирать в местах заключения. Новые формирования как бы должны составить противовес формированиям Пригожина.

Впрочем, вряд ли стоит переоценивать сюжетную линию «Пригожин против «Армена Горловского»» — достаточно вспомнить, как интересы того же Пригожина в Африке обслуживали армянские авиакомпании, и Армения именно за это еще до украинской войны влетела под европейские авиасанкции. Важно другое.

Как минимум сведения о скором появлении в РФ новой «ЧВК» заставляют вспомнить печальный опыт донбасских «титушек», которых режим Виктора Януковича активно использовал для расправ с оппозицией, главным образом во время Майдана. Более того, разного рода «криминально-спортивные группировки», вооружившись во всех смыслах ультранационалистический риторикой, уже успели отметиться на улицах Москвы, о чем уже рассказывал Minval. И если теперь этот «криминально-черносотенный» сценарий получит новую финансовую подпитку и куда большую свободу рук, последствия не заставят себя ждать.

Но у Азербайджана здесь есть свое прочтение. Во главе новой «ЧВК» будет стоять, напомним, армянский криминальный авторитет «Армен Горловский». А финансировать ее поручено Самвелу Карапетяну, тому самому, который имел самое прямое отношение к отправке в Армению во время 44-дневной войны оружия под видом «гуманитарной помощи». К тому же новая «армянская ЧВК» будет создаваться не на пустом месте. Эксперты советуют. Более того, эксперты советуют вспомнить и о том, какие нелегальные, вернее, полулегальные вооружённые структуры существовали и существуют в среде армянской диаспоры. Эта тема не очень широко освещается в СМИ. Но тем не менее напомним: в первые дни 2019 года в ресторане «Третий Рим» в казахской Караганде вспыхнула драка между казахами и армянами — посетители не сошлись в музыкальных вкусах. По словам очевидцев, с армянской стороны «разбираться» прибыли человек 20-30, вооружённых не только ножами, но и заточенной арматурой. Сам факт существования такой вот «боевой дружины» в армянской общине вызвал тогда понятное беспокойство и возмущение.

Следующий прецедент произошёл уже в самой России 1 июля того же 2019 года, когда в деревне Путилково был убит в драке в местном армянском ресторанчике ефрейтор Белянкин, только недавно вернувшийся из Сирии. И там тоже мелькнули сведения об «армянской боевой дружине». Подозреваемых в убийстве оперативно вывезли в Ереван, дело благополучно замяли. Превращать расследование убийства Белянкина в «показательный процесс», как это было с обвинением Орхана Зейналова в убийстве Егора Щербакова, не стали.

И вот теперь эти — назовём вещи своими именами — банды получают по сути легальный статус и куда большие, чем прежде, «силовые» рычаги. И вопрос, насколько велик риск, что эта ЧВК под командованием Армена Саркисяна и при спонсорстве Самвела Карапетяна будет использован и против Азербайджана, стоит того, чтобы его озвучить. Как минимум, армянская ЧВК будет представлять серьёзную угрозу для азербайджанской диаспоры и официальных представительств Азербайджана, прежде всего в РФ. С учетом существующих в армянской среде традиций политического террора — тем более.

И самое главное, как минимум не исключено, что боевики «Армена Горловского» проедут в Ханкенди через Лачинский коридор. Где росмиротворцы уже «не замечают» проезда боевиков VOMA, провоза мин, боевой техники и т.д.

А здесь необходимо четко расставить акценты. Насколько подходит для планов силового реванша такой «инструмент», как ЧВК — вопрос открытый. Безусловно, ЧВК — это в любом случае «прокси-армия», и против настоящих регулярных войск шансов у них априори немного. Тем более что российская армейская «модель», по которой была выстроена и армянская армия, показывает себя не лучшим образом, будь то Карабах или Украина. Но в то же время, как отмечают многие эксперты, именно российские ЧВК, и прежде всего «Вагнер», по сути «выбили» Францию из ее африканских колоний, и прежде всего ЦАР. Да и на украинском фронте с российской стороны «вагнеровцы» действовали куда эффективнее, чем призывники-«первогодки» или «чмобики». И самое главное, набранные из уголовного сброда «частные армии», вооружённые уже не битами и заточенной арматурой, а боевым оружием — это еще и идеальный инструмент для провокаций и дестабилизации. Причем тот факт, что это частные армии, создаёт у их хозяев иллюзию, будто бы от их действий можно будет легко откреститься. В переводе, появление «армянского «Вагнера»» в Карабахе вполне может поставить под угрозу срыва постконфликтное урегулирование и столкнуть ситуацию к новому силовому сценарию. Ответственность за последствия которого уже будут нести не Самвел Карапетян и не «Армен Горловский», а организаторы новой силовой авантюры. Которая совершенно не обязательно обойдется «малой кровью».

Другой вопрос, что эта авантюра не имеет даже теоретических шансов на успех. Карабах для Азербайджана — это не ЦАР и не Мали для Франции, откуда Макрон послушно вывел войска при первом же появлении там российских ЧВК. И иметь дело здесь придется с современной, вооруженной и подготовленной армией Азербайджана, а не с африканскими повстанцами. Но сколько жизней будет перемолото, пока организаторы новой силовой авантюры убедятся в ее провале?

Нурани, обозреватель