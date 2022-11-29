Представитель Совета национальной безопасности при президенте США Джон Кирби сообщил, что Владимир Путин ведет себя «абсолютно мерзко» из-за поражения армии РФ на поле боя.

Таким образом он прокомментировал удары по гражданской инфраструктуре за несколько дней до начала зимы.

«Это было мерзко и месяцы до того, но эти удары направлены только на одно — поставить украинцев на колени, потому что он не может поставить Вооруженные силы Украины на колени», — заявил Кирби.

Он подчеркнул, что США будут продолжать помогать украинским военным, демонстрирующим успехи на поле боя.

«Итак, мы делаем несколько вещей. Мы предоставляем оружие и необходимую тренировку Вооруженным силам Украины, чтобы они были успешны на поле битвы и успешны, как мы видим», — отметил Кирби.