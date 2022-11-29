Президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью телеканалу «ТВ Пинк», что действия российских военных в Украине стали более успешными, по его оценке.

Сербский лидер также выразил уверенность, что конфликт в Украине закончится нескоро. Он добавил, что, когда предсказывался исход конфликта в пользу Киева, российские военнослужащие продемонстрировали успешное участие в боях.

«Я не говорю, что было какое-то превосходство, наоборот, у них гораздо меньше союзников, чем у украинцев, гораздо меньше сильных союзников, чем у украинцев, но русские стали воевать лучше», — заявил глава Сербии.